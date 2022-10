Boum des petits monstres Magescq, 29 octobre 2022, Magescq.

Boum des petits monstres

Place des Arènes Salle Nord Magescq Landes Salle Nord Place des Arènes

2022-10-29 16:00:00 – 2022-10-29 20:00:00

C’est Halloween à Magescq ! Elections du citrouille challeng, du gâteau le plus effrayant, défilé et concours de déguisements. Mais aussi photobooth, tunnel de l’horreur, chaises musicales sanglantes, boum des montres. Sur place: barbe à papa, boissons, gâteaux, bière et tapas.

Mairie de Magescq

