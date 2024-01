Boum des Kids L’Hexagone, Autun Autun, mercredi 14 février 2024.

Boum des Kids L’Hexagone, Autun Autun Saône-et-Loire

Danser et s’amuser comme les grands ?

Oui avec la boum des kids !

Petits et grands, profitez d’un bel après-midi festif pour danser et vous amuser ! Animations, danse, musique, goûter et… des surprises !!!

Avec la participation de Val Kev Animation et de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne.

Durée 1h30 • De 5 à 12 ans Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. EUR.

L’Hexagone, Autun 2 Boulevard Frédéric Latouche

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:30:00

fin : 2024-02-14 16:00:00



L’événement Boum des Kids Autun a été mis à jour le 2024-01-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)