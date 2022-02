Boum des boumboxers Creil, 2 mars 2022, Creil.

Boum des boumboxers Creil

2022-03-02 – 2022-03-02

Creil Oise

5 LA BOUM DES BOUMBOXERS

Une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser sur du vrai bon son. Clubber et se retrouver en famille sur une musique funky et entraînante mixée par la DJ Maclarnaque allant de Krs One, George Clinton en passant par Jackson Five et Kriss Kross jusqu’à bouger sur du Dabrye et Chromeo.

Au programme du rap live avec le MC Da Titcha, des freestyles de danse Hip-hop explosifs avec le danseur Bboy Nats, des improvisations et battles de danse avec le public (parents VS enfants, etc…) et plein d’autres surprises…

reservation.gam@mairie-creil.fr +33 3 44 72 21 40 https://www.gam-creil.fr/

Creil

