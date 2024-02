Boum de Sifflote Spectacle de feu Feu d’artifice 28/02 Station de Piau Aragnouet, mercredi 28 février 2024.

Boum de Sifflote Spectacle de feu Feu d’artifice 28/02 Station de Piau Aragnouet Hautes-Pyrénées

Notre équipe d’animateurs la plus fantastique vous donne rendez-vous au centre station près du centre Balnéo Edéneo pour l’intermède festif d’entre descentes aux flambeaux!!

Au programme Boum de Sifflote Spectacle de feu!

Et pour finir en apothéose la journée Feu d’artifice pour accueillir les participants et moniteurs de l’ESF des descentes flambeaux!

Animation offerte par la station, modulable en fonction des conditions météo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 19:15:00

fin : 2024-02-28

Station de Piau PIAU ENGALY

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie infos@piau-engaly.com

