Boum de l’Union Béarnaise Balansun Balansun Catégories d’évènement: Balansun

Pyrénées-Atlantiques

Boum de l’Union Béarnaise Balansun, 2 avril 2022, Balansun. Boum de l’Union Béarnaise Salle des fêtes 758 chemin de l’Eglise Balansun

2022-04-02 21:00:00 – 2022-04-02 Salle des fêtes 758 chemin de l’Eglise

Balansun Pyrénées-Atlantiques Balansun EUR 5 Avec Afterwork’n roll (trio pop rock).

A minuit, une surprise pour l’association la plus représentée.

A l’occasion des 20 ans. Avec Afterwork’n roll (trio pop rock).

A minuit, une surprise pour l’association la plus représentée.

A l’occasion des 20 ans. Avec Afterwork’n roll (trio pop rock).

A minuit, une surprise pour l’association la plus représentée.

A l’occasion des 20 ans. Union béarnaise

Salle des fêtes 758 chemin de l’Eglise Balansun

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Balansun, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Balansun Adresse Salle des fêtes 758 chemin de l'Eglise Ville Balansun lieuville Salle des fêtes 758 chemin de l'Eglise Balansun Departement Pyrénées-Atlantiques

Balansun Balansun Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balansun/

Boum de l’Union Béarnaise Balansun 2022-04-02 was last modified: by Boum de l’Union Béarnaise Balansun Balansun 2 avril 2022 Balansun Pyrénées-Atlantiques

Balansun Pyrénées-Atlantiques