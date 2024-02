Boum Costumée Collectif Floiracais Danielle Mitterrand salle Gaston cabannes Floirac, dimanche 25 février 2024.

Début : 2024-02-25T14:30:00+01:00 – 2024-02-25T17:30:00+01:00

*** Boum costumée *** avec le Collectif Floiracais Danielle Mitterrand!!

Viens bouger ton popotin sur le Dancefloor !

Dimanche 25 février de 14h30 à 17h30 salle Gaston Cabannes à Floirac.

Le collectif Floiracais Danielle Mitterrand organise une super après-midi « Boum Costumée » pour s’amuser en musique.

Au programme:

– Concours du meilleur costume

– Jeux en musique

– Buffet goûter (Payant)

ENTREE GRATUITE!

Alors, il n’est pas sympa ce programme pour s’amuser entre amis et en famille?

Nous vous espérons nombreuses et nombreux que vous soyez en petit prince, ou petite fée, pirate ou lapin….

Attention!

les enfants restent sous la responsabilité des parents

Animé par DJ Stef

salle Gaston cabannes avenue gaston cabannes 33270 floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/912871247075601/?active_tab=discussion »}, {« type »: « phone », « value »: « 0699009787 »}, {« type »: « email », « value »: « apecfdm@gmail.com »}]

