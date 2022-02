Boum Boum Box Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Boum Boum Box Mairie de Colomiers, 9 avril 2022, Colomiers. Boum Boum Box

Mairie de Colomiers, le samedi 9 avril à 16:00

BOUM BOUM BOX | DJ TOUMA Samedi 9 avril à 16h Enfants mais pas gnan gnan ! La Boum boum box c’est comme les grand·e·s ! Le multifacette DJ Touma vous invite à passer du perfecto à la casquette, de la coupole au limbo en un tour de piste. Dans sa boîte à malice : des jeux, des ballons sauteurs, une machine à bulle, des micros, des raquettes, du son, une guitare qui pique et tout un tas de surprises, pardi… Une belle occasion de jouer ensemble, danser, faire la fête avec les copines, les copains et toute la famille pour clôturer la journée des enfants du Pavillon blanc. Entrée libre | pour tous les enfants, petits et grands | atrium Pavillon blanc Henri-Molina BOUM BOUM BOX | DJ TOUMA Samedi 9 avril à 16h Enfants mais pas gnan gnan ! La Boum boum box c’est comme les grand·e·s ! Le multifacette DJ Touma vous invite à passer du perfecto à la casquette Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T16:00:00 2022-04-09T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Boum Boum Box Mairie de Colomiers 2022-04-09 was last modified: by Boum Boum Box Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 9 avril 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne