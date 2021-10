Boum Bap – Cie S – Festival Nijinskid Onyx, 9 février 2022, Saint-Herblain.

2022-02-09 Mercredi 9 février 2022 à 14h30 et à 18hdans le club Onyx

Horaire : 14:30 15:30

Gratuit : non 5 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l'accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00

Danse/Musique – Jeune public. Boule à facettes, mur de disques vinyles, paillettes et casquettes : la boum est prête !Le DJ et deux danseurs attendent leurs invités. Ils s’impatientent et échangent autour de leurs pratiques respectives. Remplis de malice, ces trois passionnés mettent en mouvements et en musiques, l’histoire des disciplines Hip Hop. Lorsqu’ils s’aperçoivent que leurs convives sont enfin arrivés, la Boum Bap peut enfin commencer. L’objectif de la Boum Bap ? Inviter à l’amusement, au lâcher prise collectif, à la curiosité, à la créativité. Le but étant que l’enfant puisse apprendre (le son, l’histoire, la danse, la culture Hip Hop) de façon ludique, sans appréhender le regard de l’autre. De et avec Julien Barrault, Jérôme Lebreton, Julie Ollivier Durée : 1h Public : à partir de 7 ans Dans le cadre du Festival Nijinskid (27 janvier au 11 février 2022)

Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme