BOUM BAP BOUM HIP-HOP MCL DE FREIGNE, 7 avril 2023, VALLONS DE L ERDRE. Un spectacle à la date du 2023-04-07 (2023-04-07 au ) 20:00. Tarif : 7.0 à 7.0 euros. Un DJ et 2 danseurs attendent leurs invités. Remplis de malice, ces 3 passionnés mettent en mouvement et en musique, l'histoire des disciplines Hip Hop. Lorsqu'ils s'aperçoivent que leurs convives sont enfin arrivés, la Boum Bap peut enfin commencer. L'objectif de la Boum Bap ? Inviter à l'amusement, au lâcher prise collectif, à la curiosité, à la créativité. Le but est que l'enfant puisse apprendre (le son, l'histoire, la danse, la culture Hip Hop) de façon ludique, sans appréhender le regard de l'autre. Boule à facettes, mur de disques vinyles, paillettes et casquettes : la boum est prête !

Détails Lieu MCL DE FREIGNE Adresse Rue du Mont Friloux – Freigné Ville VALLONS DE L ERDRE Tarif 7.0-7.0

