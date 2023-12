Boum avec DJ Maï Taï Peniche Marcounet Paris, 16 décembre 2023 21:00, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 21h00 à 23h30

.Tout public. gratuit

Salut à toi la queen et le king du dancefloor !

Ça y est, il va falloir remettre tes beaux habits et venir faire bouger ton corps au Marcounet au son des dj Maï Taï ! C ‘est bien gentil les week end à la campagne, les soirées entre amis, le bon vin, les apéros et autres brunch, les musées et le cinéma ! Free your mind and your ass will follow ! Annule tout et viens mais fais vite il n’y a presque plus de places…

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Peniche Marcounet 14 Quai de l'Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/boum-mai-tai-16-decembre/?event_date=2023-12-16

