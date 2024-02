Boum avec DJ Maï Taï Peniche Marcounet Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 20h00 à 02h00

.Tout public. gratuit sous condition

Salut à toi la queen et le king du dancefloor !

Ça y est, il va falloir remettre tes beaux habits et venir faire bouger ton corps au Marcounet au son des dj Maï Taï ! C ‘est bien gentil les week end à la campagne, les soirées entre amis, le bon vin, les apéros et autres brunch, les musées et le cinéma ! Free your mind and your ass will follow ! Annule tout et viens mais fais vite il n’y a presque plus de places…

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/boom-avec-dj-mai-tai-3/

Boum avec DJ Maï Taï