Boult-aux-Bois & cordes Boult-aux-Bois Boult-aux-Bois Catégorie d’évènement: Boult-aux-Bois

Boult-aux-Bois & cordes Boult-aux-Bois, 21 juillet 2022, Boult-aux-Bois. Boult-aux-Bois & cordes

Boult-aux-Bois

2022-07-21 – 2022-07-23 Boult-aux-Bois Ardennes Boult-aux-Bois Boult-aux-Bois & Cordes, c’est, depuis 2015, le petit village de Boult-aux-Bois qui accueille de jeunes musiciennes et musiciens, pendant une dizaine de jours en été. Ils présentent le résultat de leur travail lors de trois rendez-vous musicaux.21 juillet : A Vouziers aux Tourelles à 20h30Tarifs : de 2 à 5 € 22 juillet : Apremont-sur-Aisne à la salle des Fêtes à 19hParticipation libreBuvette dès 18h4523 juillet : Boult-aux-Bois, Halle Communale de 16h à 19hParticipation libreBuvette boultauxboisetcordes@laposte.net Boult-aux-Bois

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégorie d’évènement: Boult-aux-Bois Other Lieu Boult-aux-Bois Adresse Ville Boult-aux-Bois lieuville Boult-aux-Bois

Boult-aux-Bois & cordes Boult-aux-Bois 2022-07-21 was last modified: by Boult-aux-Bois & cordes Boult-aux-Bois Boult-aux-Bois 21 juillet 2022

Boult-aux-Bois