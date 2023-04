Marché de Léon Salle communale, 17 décembre 2023, Boult-aux-Bois.

Le retour de l’inoubliable et désormais célèbre Marché de LéonDimanche 17 décembre 2023 de 10h à 18hProgramme à venir | Org. Maison d’Activités Rurales et Solidaires.

Salle communale

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



The return of the unforgettable and now famous Léon MarketSunday, December 17, 2023 from 10 am to 6 pmProgram to come | Org. Maison d?Activités Rurales et Solidaires

El regreso del inolvidable y ya famoso Mercado de LéonDomingo 17 de diciembre de 2023 de 10h a 18hPrograma por venir | Org. Maison d’Activités Rurales et Solidaires

Die Rückkehr des unvergesslichen und mittlerweile berühmten Leoner MarktesSonntag, 17. Dezember 2023 von 10 bis 18 UhrProgramm wird noch bekannt gegeben | Org. Maison d’Activités Rurales et Solidaires (Haus der ländlichen und solidarischen Aktivitäten)

