Promenade contée : « la balade des boutâts champignons » Boult-aux-Bois, 21 octobre 2023, Boult-aux-Bois.

Boult-aux-Bois,Ardennes

Venez plonger dans le monde des champignons, devenez l’un deux à travers des histoires participatives et musicales lors d’une promenade dans les bois. Sortie animée par Paul Griette, conteur itinérant « Les Balades Fantastiques d’un Troubadour Utopique ».

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



Come and plunge into the world of mushrooms, and become one of them through participative and musical stories during a walk in the woods. Led by Paul Griette, itinerant storyteller « Les Balades Fantastiques d’un Troubadour Utopique »

Venga a sumergirse en el mundo de las setas y conviértase en uno de ellos a través de historias participativas y musicales durante un paseo por el bosque. De la mano de Paul Griette, cuentacuentos ambulante « Les Balades Fantastiques d’un Troubadour Utopique »

Tauchen Sie ein in die Welt der Pilze und werden Sie bei einem Spaziergang durch die Wälder zu einem von ihnen durch partizipative und musikalische Geschichten. Geleitet wird der Ausflug von Paul Griette, einem fahrenden Geschichtenerzähler « Les Balades Fantastiques d’un Troubadour Utopique »

