Sortie « initiation », le « béa ba » des champignons Boult-aux-Bois, 4 octobre 2023, Boult-aux-Bois.

Boult-aux-Bois,Ardennes

Mercredi 04 octobre : 14h-17hMercredi 11 octobre après-midi : 14h-17hMercredi 18 octobre en matinée : 9h00-12h00Pour les enfants et les débutants !Qu’est-ce qu’un champignon, les différentes familles, reconnaissance et collecte des principaux champignons comestibles..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . .

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



Wednesday, October 04: 2pm-5pmWednesday, October 11 afternoon: 2pm-5pmWednesday, October 18 morning: 9am-12pmFor kids and beginners alike! What is a mushroom, the different families, recognizing and collecting the main edible fungi.

Miércoles 4 de octubre: 14:00-17:00Miércoles 11 de octubre por la tarde: 14:00-17:00Miércoles 18 de octubre por la mañana: 9:00-12:00¡Para niños y principiantes! Qué es una seta, las diferentes familias, reconocer y recolectar las principales setas comestibles.

Mittwoch, 04. Oktober: 14-17 UhrMittwoch, 11. Oktober nachmittags: 14-17 UhrMittwoch, 18. Oktober vormittags: 9.00-12.00 UhrFür Kinder und Anfänger!Was ist ein Pilz, die verschiedenen Familien, Erkennen und Sammeln der wichtigsten essbaren Pilze.

