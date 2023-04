Soirée astronomie : Nuit des étoiles filantes 5 Rue de la Héronnière, 11 août 2023, Boult-aux-Bois.

Apprendre à reconnaître les constellations, observer les étoiles filantes et découvrir la nature de nuit de 21h30 à 00h.Tenue adaptée aux conditions météorologiques (bottes, bouteille d’eau, chapeau…)Org. Maison de la Nature de Boult-aux-Bois.

2023-08-11

5 Rue de la Héronnière Maison de la Nature

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



Learn to recognize the constellations, observe shooting stars and discover nature at night from 9:30 p.m. to midnight.dressed for the weather (boots, water bottle, hat…)

Aprenda a reconocer las constelaciones, observe las estrellas fugaces y descubra la naturaleza nocturna de 21.30 a 24.00 h.Vístase adecuadamente según las condiciones meteorológicas (botas, cantimplora, sombrero…)Org. Maison de la Nature de Boult-aux-Bois

Lernen Sie, die Sternbilder zu erkennen, Sternschnuppen zu beobachten und die Natur bei Nacht von 21:30 bis 00:00 Uhr zu entdecken.Dem Wetter angepasste Kleidung (Stiefel, Wasserflasche, Hut…)Org. Maison de la Nature de Boult-aux-Bois

