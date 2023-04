Bushcraft, 12 juillet 2023, Boult-aux-Bois.

Mercredi 12 juillet de 9h à 12h à la Maison de la Nature de Boult-aux-BoisDécouverte de différentes techniques employées par l’Homme au cours de l’histoire pour faire du feuGratuit, à partir de 5ans, prévoir une tenue adaptée selon conditions météorologiques..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . .

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



Wednesday, July 12 from 9am to 12pm at the Maison de la Nature in Boult-aux-BoisDiscovery of different techniques used by man throughout history to make fireFree, from 5 years old, bring appropriate clothing depending on weather conditions.

Miércoles 12 de julio de 9h a 12h en la Maison de la Nature de Boult-aux-BoisDescubrimiento de las diferentes técnicas utilizadas por el hombre a lo largo de la historia para hacer fuegoGratis, a partir de 5 años, traer ropa adecuada en función de las condiciones meteorológicas.

Mittwoch, 12. Juli, 9-12 Uhr im Maison de la Nature in Boult-aux-BoisEntdeckung verschiedener Techniken, die der Mensch im Laufe der Geschichte verwendet hat, um Feuer zu machenKostenlos, ab 5 Jahren, je nach Wetterbedingungen geeignete Kleidung mitbringen.

Mise à jour le 2023-03-18 par Ardennes Tourisme