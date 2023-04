Fête des mares 5 Rue de la Héronnière, 3 juin 2023, Boult-aux-Bois.

Vous connaissez les petites bêtes de la mare ? Comment vivent-elles ? Une après-midi pour en savoir plus : Pêche, identification, observation et rôles des habitants de la mare de 10h à 12h.Tenue adaptée aux conditions météorologiques (bottes, bouteille d’eau, chapeau…) inscription obligatoire, gratuit, à partir de 5ans..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

5 Rue de la Héronnière Maison de la Nature

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



Do you know the small animals of the pond? How do they live? An afternoon to learn more: Fishing, identification, observation and roles of the inhabitants of the pond from 10am to 12pm.

¿Conoces a las pequeñas criaturas del estanque? ¿Cómo viven? Una tarde para saber más: pesca, identificación, observación y roles de los habitantes del estanque de 10 a 12 h. Vestimenta adaptada a las condiciones meteorológicas (botas, cantimplora, gorro…).

Kennst du die kleinen Tiere im Teich? Wie leben sie? Ein Nachmittag, um mehr zu erfahren: Angeln, identifizieren, beobachten und die Rollen der Teichbewohner von 10 bis 12 Uhr.Dem Wetter angepasste Kleidung (Stiefel, Wasserflasche, Hut…) Anmeldung erforderlich, kostenlos, ab 5 Jahren.

