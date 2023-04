Fête de la nature 5 rue de la Héronnière, 17 mai 2023, Boult-aux-Bois.

Célébrons la nature.. venez découvrir la forêt domaniale de la Croix-aux-Bois au fil d’une animation guidée de 14h à 17h.Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo, inscription obligatoire, gratuit, à partir de 5ans.Org. La Maison de la nature de Boult-aux-Bois.

5 rue de la Héronnière Maison de la Nature

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



Let’s celebrate nature… come and discover the state forest of La Croix-aux-Bois during a guided animation from 2 to 5 p.m. Bring an outfit adapted to the weather conditions, compulsory registration, free of charge, from 5 years old.Org. La Maison de la nature de Boult-aux-Bois

Venga a descubrir el bosque estatal de La Croix-aux-Bois durante una visita guiada de 14.00 a 17.00 h. Traiga ropa adecuada para el tiempo, inscripción obligatoria, gratuita, a partir de 5 años.Org. La Maison de la nature de Boult-aux-Bois

Feiern wir die Natur… entdecken Sie den Staatswald von La Croix-aux-Bois im Rahmen einer geführten Animation von 14 bis 17 Uhr.Dem Wetter angepasste Kleidung vorsehen, Anmeldung erforderlich, kostenlos, ab 5 Jahren.Org. Das Naturhaus von Boult-aux-Bois

