Les grosses pierres de bornage de la forêt de Boux Maison de la Nature, 13 mai 2023, Boult-aux-Bois.

Tous les secrets de cette forêt en passant par ses sources, en contemplant les grosses pierres, en découvrant le milieu naturel, et finir sur la lune !Samedi 13 mai, de 14h à 17hRDV à la Maison de la Nature de Boult-aux-BoisGratuit et ouvert à tous.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

Maison de la Nature

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



All the secrets of this forest by passing by its sources, by contemplating the big stones, by discovering the natural environment, and finish on the moon! Saturday, May 13, from 14h to 17hRDV at the House of the Nature of Boult-aux-BoisFree and opened to all

Todos los secretos de este bosque, pasando por sus fuentes, contemplando las grandes piedras, descubriendo el entorno natural, ¡y acabando en la luna! Sábado 13 de mayo, de 14:00 a 17:00Visita en la Maison de la Nature de Boult-aux-BoisGratis y abierto a todos

Alle Geheimnisse dieses Waldes, vorbei an seinen Quellen, beim Betrachten der großen Steine, beim Entdecken der natürlichen Umgebung und schließlich auf dem Mond!Samstag, 13. Mai, von 14 bis 17 UhrRDV im Maison de la Nature in Boult-aux-BoisKostenlos und für alle offen

Mise à jour le 2023-03-18 par Ardennes Tourisme