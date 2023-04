Les plantes du bords des chemins, 19 avril 2023, Boult-aux-Bois.

Mercredi 19 Avril de 14h-17h à la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois à partir de 5ans, prévoir une tenue adaptée selon conditions météorologiquesDécouverte des plantes courantes des bords de chemins avec des anecdotes et leurs utilisationsInscription obligatoire, gratuit.

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



Wednesday, April 19, 2-5 p.m. at the Maison de la Nature in Boult-aux-Bois from 5 years old, bring appropriate clothing depending on weather conditionsDiscovery of common plants along the paths with anecdotes and their usesRegistration required, free

Miércoles 19 de abril, de 14.00 a 17.00 h en la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois A partir de 5 años, se ruega llevar ropa adecuada en función de las condiciones meteorológicasDescubrimiento de plantas comunes de los caminos con anécdotas y sus usosInscripción obligatoria, gratuita

Mittwoch, 19. April, 14-17 Uhr im Maison de la Nature in Boult-aux-Bois ab 5 Jahren, je nach Wetterlage geeignete Kleidung mitbringenEntdeckung der gängigen Pflanzen am Wegesrand mit Anekdoten und ihrer VerwendungAnmeldung erforderlich, kostenfrei

