Boulou Ferré et Oleg Ponomarenko / Concert de musique russe et tzigane

5 août 2022

S'inspirant de ses origines russes et tziganes, ce duo mêle les poétiques romances chantées en russe par Oleg et des des chansons actuelles à la mode de Moscou, teintées de jazz par la guitare de Boulou. Boulou Ferré, guitariste de jazz manouche, fils de Matelo Ferré, membre du Hot club de France, enfant prodige, qui enregistra son premier disque à 12 ans avec Jean Ferrat. Virtuose de la guitare, il joue avec les plus grands. Oleg Ponomarenko, auteur-compositeur, chanteur, membre du fameux ensemble Balalaïkas, fondé par Marc de Loutchek. Il a accompagné en tant que guitariste et chanteur Félix Leclerc, Nana Mouskouri, Anna Prucnal et Marina Vlady.

