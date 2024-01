Boulou & Elios Ferré featuring Ludovic Beier « Fathers & Sons » Le Son de la Terre Paris 05, mardi 13 février 2024.

Le mardi 13 février 2024

de 20h00 à 22h30

Concert Boulou & Elios Ferré featuring Ludovic Beier « Fathers & Sons » : 25 EUR

Un voyage au pays de la valse en forme de bouquet résolument coloré, baroque, chatoyant, à l’image de l’inimitable patte « gitane » des frères Ferré.

Héritiers d’une fratrie de guitaristes qui furent les compagnons de route de Django Reinhardt et se distinguèrent dans les années 30 et 40 comme les inventeurs de la valse swing aux côtés des as de l’accordéon, Boulou & Elios Ferré rendent hommage à leurs père et oncles en célébrant ce patrimoine musical unique. Une esthétique spécifiquement parisienne servie par les accents volontiers « voyous » des guitares et les subtiles vibrations de l’accordéon de Ludovic Beier.

Boulou Ferré – guitare

Elios Ferré – guitare

Ludovic Beier – accordéon

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

https://www.sondelaterre.fr/event/boulou-elios-ferre-featuring-ludovic-beier-fathers-sons/#billetterie

