La rando des 6 soupes fait son cinéma le samedi 17 février Boulot, samedi 17 février 2024.

Samedi 17 février, retrouvez-nous en mode cinéma, à la salle des fêtes de Boulot pour notre célèbre Randonnée des 6 soupes : 3 boucles sont proposées, à la fin de chaque parcours, venez déguster une soupe avant de repartir sur un autre circuit !

Programme : accueil et départ libre entre 11h et 13h à la salle des fêtes de Boulot, sur inscription uniquement.

3 circuits : 4,7 km, 5,6 km et 8,6 km, soit entre 4,7 km à 19 km de balade dans le secteur de Boulot ! Vous pouvez cumuler les parcours si le coeur vous en dit ! Chiens tenus en laisse.

Tarifs selon votre âge, dans la limite des places disponibles !

Ouverture des inscriptions le jeudi 1er février 2024 !

salle des fêtes

Boulot 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



