du lundi 2 août au samedi 7 août

au sein du centre de vacances du Domaine des enfants du Boulonnais les enfants seront transportés à travers les siécles dans une machine à remonter le temps, ainsi ils seront explorateurs, chevaliers, archéologues, vikings mais aussi artisans faenciers et chercheurs de trésors.. Jolie façon de découvrir le patrimoine de Boulogne et de sa région sans bien-sûr oublier les activités habituelles de nos séjours grands jeux, sorties, ateliers natures et ferme pédagogique…beaux souvenirs en perspective.. dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Domaine des enfants du Boulonnais 62240 Desvres Senlecques Pas-de-Calais

