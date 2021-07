Boulonnais terre d’Histoire LES COURTEAUX, 2 août 2021-2 août 2021, Desvres.

Boulonnais terre d’Histoire

du lundi 2 août au samedi 7 août à LES COURTEAUX

LES LOCAUX Le domaine s’étend sur une superficie de 13 hectares. Il possède un hébergement pouvant recevoir 90 personnes en pension complète, 2 salles de restauration et une salle pédagogique pour les activités d’intérieur. 1/ L’hébergement : La structure à une capacité d’accueil de 90 lits répartis comme suit – 1 aile composée de 6 chambre de 4 à 12 lits et 2 chambres individuelles – 1 aile composée de 2 dortoirs de 10 lits,1chambre de 5 lits et une infirmerie. – 3 salles composées de douches individuelles et de sanitaire (filles/garçon + 1 réservé aux adultes) – 1 salle de classe/activité et un espace veillée/ temps calme – des sanitaires Les portes donnant sur l’extérieur sont sécurisées par une alarme sonore prévenant l’animateur référent en cas d’entrée ou de sortie du bâtiment. Les enfants seront répartis en 2 groupes dans chacune des ailes de l’hébergement. Afin de respecter les normes COVID19, ils ne seront pas à plus de 4 par chambre. Chaque groupe aura des accès différenciés afin d’éviter les croisements. Des marquages au sol et des repères visuels seront mis en place par l’équipe d’animation afin de faciliter les déplacements et de s’adapter au mieux aux contraintes sanitaires. 2/ La restauration La structure possède 1 salle de restauration dite la salle château pouvant accueillir 90 personnes. Elle pourra être aménagée en 2 zones distinctes pour permettre l’accueil des 40 enfants. Les repas sont livrés par la société API et sont gérés par les agents municipaux qui en assure la préparation et le service. Les menus garantissent l’équilibre et la qualité des repas, la sécurité, l’hygiène et le respect des normes en vigueur. Le nettoyage la désinfection et toutes les tâches liées à l’hygiène des locaux et du matériel utilisé pendant les temps de repas sont à la charge exclusive du personnel municipal dédié. Le service se fera à table et de façon individuelle afin de respecter les normes liées au COVID 19. L’organisation qui sera mise en place tiendra compte des consignes réglementaires liées à la pandémie. La répartition des enfants à table, (respect des distanciations, une zone par groupe). Tout déplacement sera interdit pour les enfants. Le service des repas sera individualisé et se fera à table. Les locaux et le mobilier mis à notre disposition sont suffisant en taille et en quantité pour envisager ces aménagements de manière sereine. Les encadrants seront répartis afin d’être en mesure de répondre aux sollicitations de chacun et d’encadrer au mieux ce temps de vie collective qu’est le repas.

• Pour les boulonnais : 187,00 € pour une semaine,• Pour les habitants de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais : le tarif appliqué sera celui des boulonnais majoré de 38,00 € • Pour les habitants extérieurs à la CAB : 275,00 € pour une semaine

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

LES COURTEAUX 62240 DESVRES Desvres Pas-de-Calais



