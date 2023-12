LES GUENELS A BOULOGNE-SUR-MER Boulogne-sur-Mer, 20 décembre 2023, Boulogne-sur-Mer.

Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2023-12-20

fin : 2023-12-20

Belle tradition typiquement boulonnaise, le concours des guénels sera de retour quelques jours avant Noël. Rendez-vous dès le vendredi 15 décembre pour retirer vos betteraves sucrières avant de laisser parler votre imagination et votre créativité pour le grand concours du mercredi 20 décembre.

Quelle est l’origine du mot guénel ?

Le mot guénel date du haut-Moyen-âge et vient de l’assimilation des mots « gai » et « noël ». Cette tradition doit son origine à la légende locale du « Petit Pierre » : ce petit garçon, issu d’une famille très pauvre et qui ne voulait pas passer Noël sans nourriture, avait défié les dangers de la nuit noire, simplement muni d’une lanterne taillée dans une betterave, pour aller mendier au château du seigneur local.

Aujourd’hui, cette fête a traversé les âges pour se perpétuer sous la forme d’un concours de sculpture de betteraves sucrières. Les enfants se promènent ensuite avec leur betterave mise en lumière par une bougie et demandent des sucreries aux passants et habitants en chantonnant la chanson traditionnelle « Ô Guénel, grand père Barbot… ».

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. Les betteraves seront à retirer dès le vendredi 15 décembre dans les structures suivantes :

– Centre Social Nautilus, 4 rue du Détroit

– Espace Michel Maes, allée Gustave Flaubert

– Ferme Beaurepaire, chemin des sources

Des ateliers pour décorer ses Guénels

Le Centre Social Municipal Espace Maës propose aux familles de venir décorer les guénels qu’elles auront creusés afin de participer au concours. Rendez-vous lundi 18 décembre et mardi 19 décembre de 16h30 à 18h. Paillettes, chenilles, peintures et petites décorations seront à disposition. Inscription au 03.21.30.83.97.

Informations pour participer au concours : 03.21.87.80.75

Rendez-vous ensuite le 20 décembre en cœur de ville pour un moment festif autour de cette belle tradition !

Le programme du concours :

– Dépôt des guénels dans le village installé à l’angle des rues Thiers et Monsigny de 10h à 15h pour les deux catégories d’âge : 5/15 ans et +16 ans.

– Passage du jury de 15h à 16h30 – Tous les participants seront récompensés.

– Animation musicale.

– Déambulation du Père Noël qui partira à la rencontre des petits boulonnais dans le cœur et les quartiers de la ville durant l’après-midi.

Les gagnants seront affichés sur la page Facebook et le site de la ville.

