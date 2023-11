Please Stand Up Avec Elodie Arnould Nash , Blandine Lehout CARRE SAM, 1 mars 2024, BOULOGNE SUR MER.

Please Stand Up Avec Elodie Arnould Nash , Blandine Lehout CARRE SAM. Un spectacle à la date du 2024-03-01 à 20:30 (2024-03-01 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

La Ville de Boulogne sur Mer et le Casino Golden Palace présentent Lic 1-11088418 2-11088419 3-11088420 Voilà 3 ans que le concept de PLEASE STAND UP ! existe. Il s’agit d’un concept unique qui réunit sur scène les dignes représentantes de l’humour actuel à travers un spectacle qui alterne des séquences en solo, extraits de leurs spectacles respectifs, et des sketchs chorales inédits, écrits pour l’occasion. A chaque date, le line-up est différent. Qu’elles soient humoristes, chroniqueuses, auteures, comédiennes, toutes ont une voix à faire entendre, des choses à dire et ont choisi la scène et les mots pour le faire. Il n’est pas question ici de féminisme ou d’être le porte-drapeau de quoi que ce soit. Juste d’humour. Please Stand Up Avec Elodie Arnould Nash , Blandine Lehout

Votre billet est ici

CARRE SAM BOULOGNE SUR MER Place d’Argentine 62200

13.8

EUR13.8.

