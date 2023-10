Salon Bien-être, Médecines Douces à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer, 18 novembre 2023 14:00, Boulogne-sur-Mer.

Salon Bien-être, Médecines Douces à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer 18 et 19 novembre

RDV les 18 et 19 novembre 2023 à L’Espace de la FaÎencerie à Boulogne-sur-Mer pour rencontrer 80 exposants et participer à 20 conférences et ateliers – ENTRÉE GRATUITE 18 et 19 novembre 1

Le Salon du Bien-être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires “Yozenco” s’installe à l’Espace de la Faïencerie à BOULOGNE-SUR-MER

Samedi 18 novembre 2023 de 14h00 à 20h00

Dimanche 19 novembre 2023 de 10h00 à 19h00

ENTRÉE GRATUITE ❤️

Aujourd’hui, la poursuite du bonheur, d’une vie meilleure et d’une vie saine n’est plus une tendance éphémère, c’est devenu une attitude, un mode de vie et une prise de conscience !

Un rendez-vous IMMANQUABLE pour découvrir durant un week-end des thérapeutes, exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

CE QUI VOUS ATTEND LORS DU SALON !

80 exposants

20 conférences et ateliers gratuits

1 espace food-trucks

4 univers :

– L’univers et l’espace du bien-être : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…

– Les Médecines douces et alternatives : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

– L’univers bio : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

– Les Arts divinatoires : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, crâne de cristal, astrologie…

Échangez avec les exposants, thérapeutes, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences.

Découvrez de nouvelles méthodes et pratiques qui vous permettent de renouer avec vos forces les plus profondes, de lâcher prise et de retrouver une énergie constructive.

➡️ INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’événement : Espace de la Faïencerie – 35 Avenue John Kennedy 62200 Boulogne-sur-Mer

Contact exposants : contact@yozenco.com

Site web : www.yozenco.com

Boulogne-sur-mer boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais