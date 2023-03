Visite et exposition dans un verger d’anciens fruitiers avec une collection d’iris BOULOGNE SUR GESSE Boulogne-sur-Gesse Catégories d’Évènement: BOULOGNE SUR GESSE

Haute-Garonne

Visite et exposition dans un verger d’anciens fruitiers avec une collection d’iris BOULOGNE SUR GESSE, 2 juin 2023, Boulogne-sur-Gesse. Visite et exposition dans un verger d’anciens fruitiers avec une collection d’iris 2 – 4 juin BOULOGNE SUR GESSE BOULOGNE SUR GESSE 31350 Boulogne sur Gesse Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 21 49 Face aux Pyrénées, sur une colline,une reconversion d’un vieux verger de cerisiers en conservatoire d’arbres et d’arbustes anciens à fruits et à fleurs.Pour mettre de la couleur une collection d’iris, des rosiers,des pivoines et des plantes rustiques (soucis,nigelles,lysimaques,coquelicots,bourrache etc…)Accompagnement et explications sur la taille la culture la faune (prédateurs et animaux aidants),les maladies et les possibilités de contre attaque par des animaux ou des préparations à base de plantes. Depuis Toulouse direction Auch sortie l’Isle Jourdain vers Lombez Samatan par la D632 à 2km avant Boulogne au croisement entre Mondilhan et chemin des vignes le prendre c’est la première maison à gauche N° 1096 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T11:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 PROPRIETAIRE

Détails Catégories d’Évènement: BOULOGNE SUR GESSE, Haute-Garonne Autres Lieu BOULOGNE SUR GESSE Adresse 31350 Boulogne sur Gesse Ville Boulogne-sur-Gesse Departement Haute-Garonne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville BOULOGNE SUR GESSE Boulogne-sur-Gesse

