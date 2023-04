Formation Développer son Intelligence Emotionnelle avec la technique du clown de théâtre ThéâtreInlove Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Formation Développer son Intelligence Emotionnelle avec la technique du clown de théâtre ThéâtreInlove, 11 juillet 2023 09:00, Boulogne-Billancourt. Formation pour apprendre à mieux gérer ses émotions dans son quotidien personnel et professionnel par la pratique du clown de théâtre 11 et 12 juillet 1

https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/formation-intelligence-emotionnelle Très sérieusement la pratique du clown de théâtre est un outil très efficace pour développer son Intelligence Emotionnelle. Le clown est un être très sensible mais qui assume ses émotions et fait preuve de beaucoup d’empathie. Dans les ateliers proposés, les participants improvisent à partir de ce qu’ils ressentent physiquement et émotionnellement dans l’instant. Les ateliers sont suivis de phases de débriefings pour analyser ce qui a été expérimenté et voir comment l‘appliquer au contexte quotidien professionnel. ThéâtreInlove 44 rue Marcel Dassault – 92100 Boulogne Billancourt Point du Jour Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine

