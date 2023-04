Bun Hay Mean – 3n R3cr3ation THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Bun Hay Mean – 3n R3cr3ation THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE, 10 mai 2023, BOULOGNE BILLANCOURT. Bun Hay Mean – 3n R3cr3ation THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE. Un spectacle à la date du 2023-05-10 à 20:30 (2023-05-10 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Théâtre Odéon Montpellier (2-1090222 et 3-10900223) présente : ce spectacle. 3N R3CR3ATION Après le succès de ses deux premiers spectacles, Chinois Marrant et Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, l’humoriste Bun Hay Mean revient en r3cr3ation pour son troisième stand up. Vous n’êtes pas prêt et lui non plus d’ailleurs, enfin pas tout à fait. Alors préparez-vous, Bun Hay va peaufiner ses blagues avec vous. Bref, que la r3cr3ation commence !Arrivée conseillée 30 min avant le début de l’événement. Bun Hay Mean Bun Hay Mean Votre billet est ici THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT 74 Av du Général Leclerc Hauts-de-Seine 27.5

EUR27.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu THEATRE DE LA CLARTE - BOULOGNE Adresse 74 Av du Général Leclerc Ville BOULOGNE BILLANCOURT Departement Hauts-de-Seine Tarif 27.5 27.5 Lieu Ville THEATRE DE LA CLARTE - BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT

THEATRE DE LA CLARTE - BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne billancourt/

Bun Hay Mean – 3n R3cr3ation THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE 2023-05-10 was last modified: by Bun Hay Mean – 3n R3cr3ation THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE THEATRE DE LA CLARTE - BOULOGNE 10 mai 2023 THEATRE DE LA CLARTE - BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT

BOULOGNE BILLANCOURT Hauts-de-Seine