Zikers Night Théâtre de la Clarté, 12 mai 2023 20:30, Boulogne-Billancourt.

Au programme, un concert de Blues Rock de folie avec Little mouse & the hungry cat et The Strikers en 1ère partie. Vendredi 12 mai, 20h30 1

https://www.billetreduc.com/310273/evt.htm

Fidèle à sa réputation qui la précède, la petite bombe de Little Mouse accompagnée de ses Hungry Cats mettra, à coup sûr, une grosse ambiance comme à chacun de ses concerts.

C’est une des formations les plus en vue actuellement, de nombreux festivals et salles leurs ont déjà fait confiance et s’en félicitent car ils enthousiasment le public par leur pétillance, leur musique explosive et leur incroyable présence scénique.

C’est en live que Claire (Little Mouse) virevoltante au milieu de ses « cats » ronronnent de plaisir à jouer au chat et à la souris, c’est là que le groupe donne toute sa (dé)mesure.

Une mise en scène, des scénarios et une chorégraphie explosive soutenue par des musiciens hors-pairs. Une petite bombe prête à tout emporter sur son passage.

Ce n’est pas un hasard si depuis sa création en 2018, Little Mouse the Hungry Cats a foulé parmi les plus belles scènes de France, Belgique et Suisse.

Complicité et bonne humeur associées au talent, tous les ingrédients du succès sont réunis et le public toutes générations confondues ne s’y trompe pas.

En 1ère partie : The Strikers, un bouillonnant mélange de blues aux accents rock qui invite à une danse frénétique.

Théâtre de la Clarté 74 avenue du général leclerc, boulogne Silly-Galliéni Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine