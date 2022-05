Atelier Sophro Danse et Clown Studio Clamart Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Atelier Sophro Danse et Clown Studio Clamart, 16 mai 2020 13:30, Boulogne-Billancourt. Samedi 16 mai 2020, 13h30 Sur place Tarif spécial découverte: 85€ au lieu de 125€ https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/atelier-sophro-danse-et-clown Déployez les ailes de votre clown intérieur Danse en Chantier et Le Souffle Clown s’associent pour vous proposer un atelier alliant trois pratiques complémentaires, la sophrologie, la danse et le clown de théâtre. Cet atelier vous permettra de vous détendre, de contacter votre intériorité, de laisser émerger votre potentiel créatif, de vous laisser aller dans l’expression libre. Dans un cadre bienveillant et confidentiel, vous expérimenterez alternativement ces trois pratiques et découvrirez comment elles se nourrissent les unes des autres. Stage d’initiation accessible à tous, il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience préalable en danse, sophrologie ou clown. Studio Clamart 11 bis rue de Clamart , Boulogne Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt Rives de Seine Hauts-de-Seine samedi 16 mai 2020 – 13h30 à 18h30

Heure : 13:30 - 18:30
Studio Clamart
Adresse 11 bis rue de Clamart , Boulogne Billancourt
Ville Boulogne-Billancourt

