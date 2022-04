Boulogne-Billancourt : Métier… photographe, illustrateur nature et environnement Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Boulogne-Billancourt : Métier… photographe, illustrateur nature et environnement Maison de la Planète, 11 mai 2022, Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt : Métier… photographe, illustrateur nature et environnement

le mercredi 11 mai à Maison de la Planète

Atelier gratuit pour la famille. _**Rendez-vous à la Maison de la Planète, 72 allée du Forum.**_

Atelier en sur inscription. Nombre de places limité.

Passionnés d’art et de défense de l’Environnement, découvrez comment la Communication peut être au service de la valorisation et de la préservation de la biodiversité en jeux et expériences de terrain Maison de la Planète 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Rives de Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T15:00:00;2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T16:00:00;2022-05-11T16:00:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-11T17:00:00 2022-05-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Maison de la Planète Adresse 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt lieuville Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

Boulogne-Billancourt : Métier… photographe, illustrateur nature et environnement Maison de la Planète 2022-05-11 was last modified: by Boulogne-Billancourt : Métier… photographe, illustrateur nature et environnement Maison de la Planète Maison de la Planète 11 mai 2022 Boulogne-Billancourt Maison de la Planète Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine