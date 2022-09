Étudiants, partagez votre vision de la ville de demain ! Boulogne-Billancourt – Maison de la planète, 13 octobre 2022, Boulogne-Billancourt.

Étudiants, partagez votre vision de la ville de demain ! Jeudi 13 octobre, 17h00 Boulogne-Billancourt – Maison de la planète

Atelier participatif dans le cadre du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine Ouest.

Boulogne-Billancourt – Maison de la planète 72 allée du forum boulogne Rives de Seine Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France

Vous êtes étudiant dans l’une des villes* de Grand Paris Seine Ouest ?

Participez à un atelier pour imaginer la ville de demain et partager vos besoins et vos visions, et ainsi contribuer à l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de GPSO.

Plusieurs temps d’échanges avec différentes animations sont prévus :

Comment la ville peut apporter des réponses aux défis des transitions climatique, alimentaire, économique ?

Quelles fonctions de la ville, pour quels usages ?

La ville du futur : quels nouveaux modèles ?

Jeudi 13 octobre, de 17h à 20h, à la Maison de la Planète (72 allée du Forum 92100 Boulogne-Billancourt)

>>> Formulaire d’inscription à l’atelier

Véritable document de planification stratégique et réglementaire, le PLUi détermine les orientations du territoire pour les dix à quinze prochaines années au regard des différents enjeux liés au cadre de vie, et fixe également les règles de construction, de développement ou encore de préservation du patrimoine architectural et naturel. >>> En savoir plus

*Le territoire de GPSO compte 8 villes : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T17:00:00+02:00

2022-10-13T20:00:00+02:00