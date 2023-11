Lavilliers – Métamorphose – Le Concert Symphonique – Tournée La Seine Musicale – La Grande Seine, 28 mars 2024, BOULOGNE BILLANCOURT.

Lavilliers – Métamorphose – Le Concert Symphonique – Tournée La Seine Musicale – La Grande Seine. Un spectacle à la date du 2024-03-28 à 20:00 (2024-03-28 au ). Tarif : 39.0 à 75.0 euros.

Lavilliers et les grands orchestres se sont régulièrement fréquentés. On se souvient de son concert avec l’Orchestre Lamoureux au théâtre des Champs Elysées et de son hommage à Léo Ferré au théâtre du Chatelet.Il y a un an, il donnait un concert unique à la Maison de Radio France et l’expérience lui a donné envie de reprendre la route pouru ne dizaine de concerts exceptionnels avec orchestre symphonique, en métamorphosant son répertoire.Nouvel album « Métamorphose », 13 titres revisités avec un Orchestre Symphonique et un inédit.Sortie le 13 Novembre 2023 Bernard Lavilliers Bernard Lavilliers

La Seine Musicale – La Grande Seine BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

