STS EVENEMENTS (3-PLATESV-R-2022-009859) PRESENTE CREATIONTitre : GISELLE(S)Sous-titre : Pietragalla – Derouault Date : 14, 15, 16 et 17 mars 2024 Horaires : 20h30 et 17h Distribution : Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault, chorégraphie et mise en scène Avec Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault et 16 danseurs Adolphe Adam, Les tambours du Bronx, musiques Wilfried Wendling, création musicale Evanbenjamin, création costumes Alexis David, conception et installation lumière Fidèle à sa volonté de tendre des passerelles entre les esthétiques et d’inviter à l’échange, La Seine Musicale continue de proposer cette saison des créations inédites, à la croisée des genres et des disciplines artistiques : musiques, danse, improvisation, poésie… 182 ans après la création du ballet originel, l’histoire de Giselle résonne toujours et le duo de chorégraphes offre une réinterprétation plus que jamais nécessaire d’un classique avec Giselle(s), un ballet contemporain puissant qui s’empare des violences faites aux femmes. La Giselle romantique du XIXe siècle est le témoin intemporel de la condition féminine, elle sort du conte pour s’allier à toutes celles qui se battent, luttent et résistent encore aujourd’hui contre toutes les formes de violence et d’emprise. À présent plurielles, les Giselle(s), véritables combattantes modernes s’unissent pour obliger les coupables à danser. Cette nouvelle vision féministe du ballet se veut une ode à la sororité et interroge le spectateur sur la possibilité d’une rédemption. Sur scène Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault donnent vie à leur interprétation avec 16 danseurs et danseuses de leur compagnie. Le public est témoin de l’histoire de plusieurs couples et assiste au drame des intrigues amoureuses qui se resserrent sur les protagonistes. Les mouvements des danseurs sont emplis d’une énergie combative, animés par une bande son qui mêle la musique électronique de Wilfried Wendling et les Tambours du Bronx. Les Giselle(s) sont habillées par le studio Evanbenjamin qui signe pour la première fois la création et la conception de costumes pour la danse : pas de tutu ni de mousseline, mais des costumes de guerrières. Biographies : Marie-Claude Pietragalla, danseuse étoile, chorégraphe, metteuse en scène et comédienne est une figure emblématique de la danse française. Nommée en 1990 Danseuse Etoile de l’Opéra de Paris et en 1998 Directrice Générale du Ballet National de Marseille et de son Ecole Nationale Supérieure de Danse. La même année elle fait la rencontre de Julien Derouault, de leur collaboration naîtra de nombreuses créations marquantes avec notamment, depuis la création de leur compagnie le Théâtre du Corps en 2004, Marco Polo (2008), M et Mme Rêve (2013) ou encore Lorenzaccio (2017). A travers leurs créations les chorégraphes questionnent l’humain, notre rapport à l’imaginaire, ils interrogent l’inconscient, la dualité homme-femme qui réside en chacun de nous et nous invitent à se placer au-delà des conventions. En 19 ans de diffusion, la compagnie a donné plus de 900 représentations devant plus de 900 000 spectateurs dans 15 pays.Contact Réservations PMR : billetterie@laseinemusicale.com, 01 74 34 54 00Accès non garanti à la salle à partir du début du spectacle, merci d’anticiper votre venue Compagnie Pietragalla-Derouault, Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault Compagnie Pietragalla-Derouault, Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault

La Seine Musicale – La Grande Seine BOULOGNE BILLANCOURT

