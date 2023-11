Thylacine Symphonique La Seine Musicale – La Grande Seine, 7 mars 2024, BOULOGNE BILLANCOURT.

Thylacine Symphonique La Seine Musicale – La Grande Seine. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 20:00 (2024-03-06 au ). Tarif : 45.5 à 67.5 euros.

UNI-T PRODUCTION (PLATESV-R-2022-001710) présente ce concert THYLACINE SYMPHONIQUE Dans la continuité de son album Timeless, où Thylacine revisitait quelques grands moments du répertoire classique, celui-ci s’associe aujourd’hui à l’Orchestre Lamoureux pour une rencontre entre machines et arrangements symphoniques. D’un côté, un musicien voyageur, de l’autre un orchestre symphonique de premier ordre. De leur rencontre naît un « Live symphonique », pour une relecture orchestrale du répertoire de l’ancien élève du Conservatoire : une autre passerelle jetée entre l’univers du classique et les musiques électroniques, après la parution de Timeless, réappropriation électronique par Thylacine de partitions de quelques-uns de ses compositeurs de prédilection – Mozart, Satie, Schubert, Beethoven. Car le beatmaker bourlingueur aime jeter des ponts, arpenter les espaces (géographiques), nuancer les frontières (artistiques) : conditions pour que s’exprime son élan créateur, que se dessinent ses paysages intérieurs. Ce concert avec l’Orchestre Lamoureux viendra révéler toute la richesse de son répertoire, en version orchestrale. Une suite parfaite pour l’artiste qui a toujours aimé faire cohabiter productions électroniques, sons organiques et arrangements classiques. Une occasion pour le public de rejoindre ce nouveau voyage, là où synthés, plug-ins, beats dansants et techno élégante, épousent comme une évidence la grâce et la puissance d’un orchestre symphonique d’une quarantaine de musiciens.Accès non garanti à la salle à partir du début du spectacle, merci d’anticiper votre venueContact Réservations PMR : billetterie@laseinemusicale.com, 01 74 34 54 00 Thylacine

Votre billet est ici

La Seine Musicale – La Grande Seine BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

45.5

EUR45.5.

Votre billet est ici