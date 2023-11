Les Téméraires – Carré Bellefeuille, Boulogne-Billancourt CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE, 3 avril 2024, BOULOGNE BILLANCOURT.

De Julien Delpech et Alexandre Foulon, mise en scène de Charlotte Matzneff, avec Romain Lagarde, Stéphane Dauch, Sandrine Seubille, Barbara Lamballais, Antoine Guiraud, Armance Galpin, Thibault Sommain et la musique de Mehdi Bourayou. 1899 : l’affaire Dreyfus coupe la France en deux. D’un côté, l’armée et l’État propageant des fausses rumeurs baignées d’antisémitisme ; de l’autre, Émile Zola et Georges Méliès. L’un avec sa plume, l’autre avec la première caméra au monde, tous deux aidés par leurs incroyables femmes, s’engagent dans une lutte pour la vérité. Si la défaite semble toute tracée, leur courage en aura décidé autrement. Réservation PMR : 01 55 18 54 00 Les Téméraires Les Téméraires

CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE BOULOGNE BILLANCOURT 60 RUE DE LA BELLE FEUILLE Hauts-de-Seine

28.6

EUR28.6.

