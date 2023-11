Tout le Monde Savait – Avec Sylvie Testud CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE, 6 décembre 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

Carré Bellefeuille (R-2022-004232) présente ce spectacle D’Élodie Wallace (d’après l’œuvre de Valérie Bacot avec Clémence de Blasi et la participation de Maîtres Nathalie Tomasini et Janine Bonaggiunta, Fayard), mise en scène d’Anne Bouvier, avec Sylvie Testud. Accusée du meurtre de son mari, Valérie Bacot incarne à elle seule un combat. Celui d’une femme pour se sortir de l’emprise de son bourreau, celui d’une mère pour protéger ses enfants, celui d’une victime pour porter une parole dérangeante et nécessaire. C’est l’histoire d’une résilience incroyable, d’une femme devenue figure iconique de la lutte contre les violences conjugales. Sylvie Testud nous livre une performance empreinte de sincérité et de vérité. Spectacle créé en partie au Carré Belle-Feuille. Molière du Seule en scène 2023. Réservation PMR : 01 55 18 54 00 Sylvie Testud

CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE BOULOGNE BILLANCOURT 60 RUE DE LA BELLE FEUILLE Hauts-de-Seine

