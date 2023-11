Festival BBMIX CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Festival BBMIX CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE, 25 novembre 2023, BOULOGNE BILLANCOURT. Festival BBMIX CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 19:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Réservation PMR : 01 55 18 54 00 Votre billet est ici CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE BOULOGNE BILLANCOURT 60 RUE DE LA BELLE FEUILLE Hauts-de-Seine 17.0

EUR17.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu CARRE BELLE FEUILLE - GRAND CARRE Adresse 60 RUE DE LA BELLE FEUILLE Ville BOULOGNE BILLANCOURT Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville CARRE BELLE FEUILLE - GRAND CARRE latitude longitude 48.83610715344431;2.243878064403397

CARRE BELLE FEUILLE - GRAND CARRE BOULOGNE BILLANCOURT Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/