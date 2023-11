Mondial Placard CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE, 22 novembre 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

Mondial Placard CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:30 (2023-11-22 au ). Tarif : 34.1 à 34.1 euros.

MONDIAL PLACARD Durée : 1h40 Côme de Bellescize imagine un vaudeville d’aujourd’hui dans le monde de l’entreprise. Comédie piquante avec des situations rocambolesques et quiproquos, Mondial Placard questionne avec jubilation quelques sujets de société bien sentis. Après le succès du Bonheur des uns, Côme de Bellescize est de retour au Théâtre de Suresnes avec Mondial Placard, une pièce pour sept comédiens incarnant les salariés de l’entreprise Mondial Placard. Celle-ci, spécialisée dans le meuble de rangement comme son nom l’indique, est tourneboulée par la nomination d’une femme à un poste de direction. Situation anecdotique pour certains, cataclysmique pour d’autres, les hommes se pensent alors victimes de discriminations, jusqu’à se travestir en femmes et vice versa. Dans ce grand méli-mélo à l’image du décor en mutation, l’humour se joue de l’égalité hommes/femmes, des questions de pouvoir et du patriarcat reproduites dans le monde du travail. Pour achever d’ancrer son vaudeville dans le XXIe siècle, le metteur en scène imagine un huitième personnage et pas des moindres : un placard doté d’une intelligence artificielle capable de se muer en psychanalyste pour les employés. Qui a dit qu’un placard n’était pas une solution ? Texte et mise en scène Côme de Bellescize Avec Éléonore Joncquez, Benjamin Wangermée, David Talbot, Clara Guipont, Ludovic le Lez, Jean Alibert, Gwenaelle Couzigou, Scénographie Natacha Markov, Son Lucas Lelièvre, Lumière Thomas Costerg, Costumes Aude Desigaux, Assistanat à la mise en scène Christelle Garcia-Moya Mondial Placard Mondial Placard

CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE BOULOGNE BILLANCOURT 60 RUE DE LA BELLE FEUILLE Hauts-de-Seine

