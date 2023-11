Les Couleurs de l’air CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE, 17 novembre 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

Les Couleurs de l’air CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 34.1 à 34.1 euros.

Carré Bellefeuille (R-2022-004232) présente ce spectacle Vendredi 17 novembre à 20h30 Mise en scène d’Igor Mendjisky, avec Raphaèle Bouchard (en alternance avec Alexandrine Serre), Pierre Hiessler, Guillaume Marquet, Igor Mendjisky, Hortense Monsaingeon, Juliette Poissonnier, Esther Van den Driessche, Jean-Paul Wenzel et Yuriy Zavalnyouk. Après Le Maître et Marguerite, Igor Mendjisky nous plonge dans son intimité avec un spectacle drôle, captivant et émouvant qui nous embarque dès les premiers instants, sous la forme d’un tournage de cinéma installé sur la scène. Au décès de son père, peintre de renom, le jeune Ilia découvre avec sa famille chez le notaire que celui-ci était un véritable escroc. Entre révélations, souvenirs et interrogations, l’enquête bascule peu à peu dans un monde imaginaire. Réservation PMR : 01 55 18 54 00 Les Couleurs de l’air

Votre billet est ici

CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE BOULOGNE BILLANCOURT 60 RUE DE LA BELLE FEUILLE Hauts-de-Seine

34.1

EUR34.1.

