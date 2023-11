Caroline Vigneaux – Nouveau Spectacle (en rodage) CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE, 14 novembre 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

Caroline Vigneaux – Nouveau Spectacle (en rodage) CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 41.8 à 41.8 euros.

Carré Bellefeuille (R-2022-004232) présente ce spectacle Après le succès de Croque la Pomme, applaudi par plus de 500 000 spectateurs à travers toute la France et l’Europe, Caroline Vigneaux revient sur scène avec un nouveau spectacle dans lequel elle jure de vous dire la vérité, toute la vérité et pas que la vérité. Réservation PMR : 01 55 18 54 00 Caroline Vigneaux

CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE BOULOGNE BILLANCOURT 60 RUE DE LA BELLE FEUILLE Hauts-de-Seine

