COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE PLATES V-R-2020-002172/V-R-2020-002173 PRESENTE CE SPECTACLE FRERE(S)C’est une aventure empreinte de passion et de nostalgie, de rires et de larmes. Les grandes amitiés n’ont rien à envier aux plus belles histoires d’amour.Vous souvenez-vous du jour où vous l’avez rencontrée ? Cette personne sans qui vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes aujourd’hui ? Maxime et Emile, 15 ans, de milieux très différents, préparent le CAP cuisine. Tout les oppose et pourtant ils vont devenir inséparables. Puis ils se lancent dans la vie professionnelle et grimpent ensemble les échelons du monde de la haute cuisine. Le voyage dure 20 ans… Ils deviennent des hommes, découvrent la vie et n’en font qu’une bouchée. Et puis le lien s’abîme, rattrapé par la dureté du monde qui les entoure, celui des restaurants gastronomiques où pour survivre il faut devenir une machine. Qu’adviendra-t-il de leur amitié ?Metteur en scène : Clément Marchand Avec : Jean-Baptiste Guinchard, Guillaume Tagnati Musique : Patrick Biyik Chorégraphie : Delphine Jungman Scénographie : Natacha Markow Costumes : Juliette du Pont de RomémontN° téléphone accès PMR : 01 39 32 66 06Arrêt de train : Franconville/ Le Plessis Bouchard puis 15 minutes de marche. Plusieurs parking payant à proximité mais gratuit à partir de 19h00 Frère(s)

CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE BOULOGNE BILLANCOURT 60 RUE DE LA BELLE FEUILLE Hauts-de-Seine

