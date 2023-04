Collectes solidaires d’appareils électriques et électroniques Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Collectes solidaires d’appareils électriques et électroniques Boulogne-Billancourt, 18 novembre 2023, Boulogne-Billancourt. Collectes solidaires d’appareils électriques et électroniques Samedi 18 novembre, 10h00 Boulogne-Billancourt En partenariat avec ecosystem, Grand Paris Seine Ouest propose aux habitants des points de collecte solidaire pour y déposer des appareils électriques hors d’usage ou en état de marche.

Plutôt que de les déposer dans une déchèterie, une seconde vie est offerte à ces appareils. Des stands sont installés dans les villes afin de faciliter la collecte des appareils qui fonctionnent à pile, batterie ou sur secteur. Les appareils sont triés, nettoyés, réparés et revendus à prix solidaires par l’association Emmaüs, ou à défaut, recyclés dans le strict respect des normes environnementales par ecosystem. >>> En savoir plus Quels appareils sont collectés ? Les appareils qui fonctionnent à pile, batterie ou sur secteur : Gros électroménager : frigo, machine à laver, sèche-linge, cuisinière, plaque de cuisson…

frigo, machine à laver, sèche-linge, cuisinière, plaque de cuisson… Petit électroménager : téléphone, sèche-cheveux, aspirateur, micro-onde, bouilloire, fer à repasser…

téléphone, sèche-cheveux, aspirateur, micro-onde, bouilloire, fer à repasser… Écrans, téléviseurs et moniteurs : TV cathodiques, écrans plats…

TV cathodiques, écrans plats… Matériel informatique : ordinateurs, cartes électroniques, disques durs, câbles… Les équipes sur place aident les habitants à transporter les objets lourds et de grande taille. Deux stands de collecte à Issy-les-Moulineaux : parvis Corentin Celton

Deux stands de collecte à Issy-les-Moulineaux : parvis Corentin Celton

place Madaule Boulogne-Billancourt

