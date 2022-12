Atelier vélo : diagnostic et petite réparation, marquage et sensibilisation Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Atelier vélo : diagnostic et petite réparation, marquage et sensibilisation Boulogne-Billancourt, 15 avril 2023, Boulogne-Billancourt. Atelier vélo : diagnostic et petite réparation, marquage et sensibilisation Samedi 15 avril 2023, 10h00 Boulogne-Billancourt

Atelier gratuit, seul le marquage (Bicycode) est payant et s’élève à 10 €.

Venez faire diagnostiquer votre vélo, réaliser un marquage Bicycode ou encore vous sensibiliser aux bons gestes à adopter à vélo. Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://moncompte.bicycode.eu/ »}] Grand Paris Seine Ouest organise un atelier vélo qui se tiendra à Boulogne-Billancourt le samedi 15 avril. La localisation exacte de l’atelier reste à déterminer. Cet atelier sera composé de plusieurs animations dont : Une animation de diagnostic technique où les mécaniciens effectueront une révision de sécurité des vélos, qu’ils soient traditionnels ou électriques, et pourront procéder à de petites réparations en cas de besoin (changement de chambre à air, de plaquettes de frein…). Si jamais le vélo nécessite une réparation plus lourde, l’usager pourra se faire orienter vers un réparateur vélo professionnel du territoire. Une animation de marquage qui consiste à graver un numéro unique sur le cadre du vélo, pour lutter contre le vol de vélos. Une fois identifié, le vélo est inscrit dans un fichier national (FNUCI) permettant aux services de police de restituer un vélo à son propriétaire quand il a été volé. Les usagers peuvent également céder la propriété en cas de vente de leur vélo.

Le marquage antivol Bicycode® sera vendu au tarif préférentiel de 10 € (https://moncompte.bicycode.eu/ ). Une animation de sensibilisation avec des activités ludiques qui permettront de partager et échanger autour des bonnes pratiques pour circuler à vélo en toute sécurité en ville : positionnement à adopter sur la voirie, réflexes pour tourner à des carrefours, prise en compte de la cohabitation avec les autres usagers…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00

2023-04-15T13:00:00+02:00 GPSO

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Boulogne-Billancourt Adresse Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt lieuville Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

Atelier vélo : diagnostic et petite réparation, marquage et sensibilisation Boulogne-Billancourt 2023-04-15 was last modified: by Atelier vélo : diagnostic et petite réparation, marquage et sensibilisation Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 15 avril 2023 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine