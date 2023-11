America – La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt Auditorium de La Seine Musicale, 16 juin 2024, BOULOGNE BILLANCOURT.

America – La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt Auditorium de La Seine Musicale. Un spectacle à la date du 2024-06-16 à 16:00 (2024-06-16 au ). Tarif : 15.0 à 45.0 euros.

Orchestre Colonne (PLATESV-R-2023-001331) présente ce concert. AMERICA Invité à New York pour guider les premiers pas du tout nouveau Conservatoire de Musique, Dvorák réalisa que le peuple américain avait encore tout à construire : son art, son patrimoine. Dans une intuition géniale, il suggéra aux jeunes compositeurs américains de s’appuyer sur les musiques populaires, celles issues des cultures amérindienne et afro-américaine. D’une certaine manière, en imposant le jazz dans les salles de concert, Gershwin suivit la voie suggérée par son illustre aîné : en février 1924, Rhapsody in Blue triomphait à l’Aeolian Hall de New York. Deux orchestrations coexistent : celle – originelle pour piano et jazz band – de 1924, puis une seconde de 1942 où Ferdé Grofé, en mémoire des désirs de son ami, offrit à cette Rhapsody un écrin symphonique élargi. A la fin des années 50, le jazz – déjà présent sur les scènes de Broadway – s’enrichit de nouveaux rythmes urbains : Juliette se nomme désormais Maria, Roméo devient Tony, et Leonard Bernstein embrase le Winter Garden Theatre avec son West Side Story qui résonna comme une déflagration. Voilà une belle promenade en terres américaines, ponctuée par l’émouvante évocation d’Oskar Schindler ou le Mexique coloré d’Arturo Márquez ! Pour ce concert, l’Orchestre Colonne accueille dans ses rangs quelques musiciens de l’orchestre Ondes Plurielles, en une main tendue vers la pratique amateur éclairée. Et puis… et puis, notre incontournable « Invitation au voyage » viendra à nouveau vous surprendre. Cette fois-ci, pas d’indices. Venez en confiance ! DISTRIBUTION Orchestre Colonne et Orchestre Ondes PluriellesCLARA BAGET et MARC KOROVITCH · DirectionNINON HANNECART-SÉGAL · PianoLUCILE PODOR · ViolonARIANE JACOB · Piano Orchestre Colonne Orchestre Colonne

Auditorium de La Seine Musicale BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

15.0

EUR15.0.

