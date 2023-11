Joshua Redman Group Feat. Gabrielle Cavassa Auditorium de La Seine Musicale, 13 novembre 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

STS Evenements (L.3-PLATESV-R-2022-009859) présente « where are we » Tour JOSHUA REDMAN GROUP FEAT. GABRIELLE CAVASSA‘where are we’ Tour Distribution : Joshua Redman, saxophone Gabrielle Cavassa, chantPaul Cornish, pianoPhilip Norris, basseNazir Ebo, batterie Généreusement sans frontières, la programmation Jazz et Musiques du monde de La Seine Musicale vous propose dans son Auditorium des concerts uniques couvrant un large spectre de styles. Groove et improvisation au rendez-vous ! Figurant parmi les meilleurs saxophonistes du moment, Joshua Redman concentre dans son jeu l’intensité, la beauté du son, l’élégance des phrases et une manière d’engagement qui dénote un profond sentiment d’humanité. Pour la première fois de sa carrière, il présentera sur scène une chanteuse faisant partie intégrante de son groupe : originaire de la Nouvelle Orléans : Gabrielle Cavassa. Cette dernière cumule les louanges sur ses qualités artistiques, servies par un magnifique timbre de voix. A l’occasion de ce concert à La Seine Musicale, Joshua Redman présentera son nouvel album « Where Are We », à la fois périple à travers les lieux symboliques des Etats-Unis, recueil de ballades et hommage aux grands standards et à ceux qui les ont servis. Joshua Redman Joshua Redman

Auditorium de La Seine Musicale BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

